Son dakika: Ünlü terpiste şantaj!

Son dakika haberi: Konuşma ve Dil terapisti Ümmühan Erkoç, "Namusuma laf edip, şantaj yapıyorlar" diyerek bir hastasının annesi ve arkadaşı hakkında 1 aylık tedbir kararı aldırdı. Olayın ve şantajın nasıl geliştiği ise dosyanın detaylarında yer aldı. İşte İstanbul'da dava konusu olan şantajın ortaya çıkan tüm ayrıntıları;
"İFTİRA VE TEHDİDE BAŞLADILAR"
İstanbul'da dil ve konuşma terapisti Ümmühan Erkoç, bir dönem tedavisini yürüttüğü hastasının annesi Ayşe B. ile arkadaşı Ece R.'nin iftiralarına maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ümmühan Erkoç ifadesinde, "Ayşe B., çocuğunun tedavisini yapmadığımı iddia ederek beni Instagram'da rezil edeceğini söyleyip tehdit etti." dedi.
NAMUS ŞANTAJI!
TV programlarından da tanınan dil ve konuşma terapisti Ümmühan Erkoç ifadesinin devamında hastasının annesi ve arkadaşı tarafından namus şantajına da maruz bırakıldığını şu sözlele anlattı. "Arkadaşı Ece R. de namusumla ilgili şantaj yaparak para istedi" dedi.
Mahkeme, ünlü terapistin şikayetçi olduğu isimlere ikiliye 1 ay uzaklaştırma cezası verdi.
DİL TERAPİSTLİĞİ NEDİR?
Dil ve konuşma terapisti (DKT) insan iletişimi ve dil - konuşma ile ilgilenir ve tüm yaş gruplarında ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil bozukluklarının tedavisinde görev alır. Dil ve konuşma terapisti/patoloğu, insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir sağlık meslek mensubudur.
Dil ve konuşma terapistleri, kendi konularında ayırıcı tanı koyabilen, değerlendirmeyle sorunlarını ve çözümlerini belirleyen, değerlendirme sonrası terapiyi planlayan ve yürüten, bu görevlerini yerine getirirken ilgili uzman ve yardımcı uzmanlarla sıkı bir iş birliği içerisinde çalışan bireylerarası iletişim sorunlarının çeşitli alanlarında uzmanlaşmış bağımsız bir meslek grubunun elemanlarıdır.
DİL TERAPİSTLERİ HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIYOR?
Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılarda insan iletişimini ilgilendiren tüm bozuklukları önleme, ayırıcı-tanısını koyma ve müdahale programı hazırlayıp uygulamadan sorumludur:
Artikülasyon (dudak-damak yarığı, serebral palsi vb. bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) ve diğer konuşma sesi bozuklukları.
Afazi (inme sonrası dil ve konuşma kaybı) ve diğer nörolojik kökenli (dizartri, apraksi) konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme, terapi,
Yutma, yutkunma bozuklukların terapisi,
Ses bozuklukları,
Özgül dil bozuklukları,
Özgül öğrenme güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile mantıksal işlemlemeyi/akıl yürütmeyi etkileyen bozukluklar.
Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan (otizm gibi) çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi,
İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kaybı olan bireylere konuşma ve dil terapisi,
Larenjektomi, trakeostomi sonrası yutma ve konuşma terapisi,
Yaşlanmaya bağlı serebral bozuklukları (ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans vb.) olan bireylere iletişim amaçlı terapi.