SON DAKİKA: Yakalanan eşkıyanın ifadesi ortaya çıktı! Mezarları kırıp Türk bayraklarını sökmüştü! Bakın neden yapmış...

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

25 adet mezarın mezar taşlarının kırıldığı, tahrip edildiğinin görülmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda daha önceden de "İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan hakkında adli işlem yapılan A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.