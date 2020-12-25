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MPİ sonuçları, 22 Milyon Türk Lirası’nı aşan kazanmak isteyen şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile arasında yapılan ortaklıkla tamamen yenilenen oyunun bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olmak isteyen şans oyunu severler üzerinden kupon doldurarak şanslı numaraların açıklanacağı saati heyecanla beklemeye başlamıştı. Öte yandan 24 Aralık sonuçları açıklandı mı? sorusuyla şans oyunu severlerin araştırmaları da yoğun olarak sürüyor. İşte 24 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ile sayfası…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:06 Son Güncelleme: 25.12.2020 09:08 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 24 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama burada!

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) arasındaki ortaklıkla birlikte tamamen yenilenerek daha yüksek büyük ikramiye tutarına ulaşan ve her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün yapılan MP TV canlı yayınıyla belli oldu. 22 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeye sahip olan oyun için şans oyunu severlerin günün kazananı olmak isteyrek Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrası 24 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 24 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru detaylarına buradan erişebilir ve kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz. Detaylar şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Aralık Süper Loto sonuçları: 37 - 29 - 28 - 26 - 24 - 5

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SABAH'TA OLACAK

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER VAR?

  • Süper Loto çekiliş sonuçları Salı, Perşembe, Pazar günleri MP TV canlı yayınıyla gerçekleşiyor.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 24 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama burada!
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