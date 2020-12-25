Sürücü belgesi değişimi son günü ne zaman? Ehliyet belgesi yenileme süresi ne zaman sona eriyor? Ehliyet değişimi randevu ekranı…

Sürücü belgesi değişim tarihi için son gün 2022 yılı olarak belirlendi. Eski sürücü belgelerini değiştirmek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak ehliyet değişimi işlemlerini tamamlayabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. İşte ehliyet-sürücü belgesi değişimine ilişkin detaylar;
Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değişim başvurusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.
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