Sürücü belgesi değişimi son günü ne zaman? Ehliyet belgesi yenileme süresi ne zaman sona eriyor? Ehliyet değişimi randevu ekranı…

Sürücü belgesi değişim tarihi için son gün 2022 yılı olarak belirlendi. Eski sürücü belgelerini değiştirmek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak ehliyet değişimi işlemlerini tamamlayabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. İşte ehliyet-sürücü belgesi değişimine ilişkin detaylar;