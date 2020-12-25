Tavuk çiftliğinde kumar oynatırken yakalandılar

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesinde tavuk çiftliğinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese yapılan baskında, tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda bulunan 46 kişiye kumar oynarken yakalandı. 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri, M.T., O.G., İ.D. ve S.K. isimli şahıslara kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatırken, operasyonda 1 adet tombala makinası, 1 adet kamera, 4 adet televizyon, 762 adet tombala kartı ve 6 bin adet çay markası ele geçirdi.