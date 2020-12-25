Telefon dolandırıcılığında milyonluk vurgun

Kocaeli Karamürsel ilçesinde, yaşlı bir vatandaş telefon ile aranarak, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından, adının bir terör örgütüne yönelik yapılan operasyona karıştığı yalanı 424 bin lira dolandırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, olayı gerçekleştiren F.S isimli kişiyi İstanbul'da yakaladı. Aynı kişinin Yalova'da yine aynı yöntem ile bir başka şâhısı 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

ÖRGÜT YALANI İLE

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Karamürsel İlçesinde ikamet eden ve yaşlı olduğu öğrenilen bir vatandaş, geçtiğimiz 14 Aralık 2020 günü telefonla arandı. Telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişi, vatandaşın adının bir terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona karıştığını, dediklerini harfiyen yapması halinde bu işten herhangi bir zarar görmeden kurtulacağı yalanı ile kandırıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda vatandaş evde bulunan 425 bin lira parayı, kendisi ile telefonda görüşen kişiye teslim etti. Bu paranın kısa sürede kendisine geri verileceği söylenen mağdur, şahısların kendisini aramaması, kendisi aradığında ise kendisini arayan numaraya ulaşamaması üzerine dolandırıldığını anlayarak polise şikâyette bulundu.

İKİ OLAYDA 924 BİN LİRA

Kocaeli Polisi olayla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmalarda, parayı teslim almaya gelen ve izini kaybettirmek amacıyla farklı saatlerde farklı noktalardan taksiye bindiğini tespit etti. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu yaşlı adamı arayarak kandıran ve parayı teslim alan kişinin İstanbul'da olduğu belirlendi. Önceki gün düzenlenen operasyon ile İstanbul'da yakalanan F.S gözaltına alınarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şahısın sorgusu devam ederken, aynı zanlının geçtiğimiz Çarşamba günü aynı yöntem ile Yalova ilinde bir başka kişiyi 500 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. İki olayda 924 bin lira parayı dolandıran F.S emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.