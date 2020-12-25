Son dakika: Triger kayışı ile çırağa işkence olayında flaş gelişme! İş yeri sahibi için istenen ceza belli oldu...

Konya'da, iş yerindeki malzemeyi kırdığı gerekçesiyle çırağı M.A'yı (16) triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla, tutuklu yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen oto tamir ustası Fatih S. (33) hakkında 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar cezalandırılması istemiyle mütalaa verildi. M.A'nın ailesi ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da sanığını cezalandırılması gerektiğini, bu konuda gerekli araştırmanın mahkeme tarafından yapılmadığını ileri sürdü.
Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., tavsiye üzerine geçen yıl temmuz ayında Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde, oto tamir ustası Fatih S.'nin iş yerinde çırak olarak işe başladı. M.A., 7 Temmuz günü tamir aletlerinden birini yere düşürdü. Fatih S., 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek, M.A.'yı triger kayışıyla dövdü. Bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. Durumu fark eden aile, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyerek, çırağın kendisine iftira attığını ileri süren Fatih S., Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
Ailenin avukatı ise Fatih S.'nin serbest bırakılmasına, M.A.'nın psikolojisinin şiddet nedeniyle bozulduğu gerekçesiyle itiraz etti. M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde bacakları ve boynunda ciddi derecede doku zedelenmesi meydana geldiği saptandı. Ayrıca M.A., savcılık kararıyla psikiyatri heyetiyle görüştürüldü.
Fatih S.'nin kendisine triger kayışıyla 30 veya 40 defa vurduğunu anlatan M.A., gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü, uyku problemi yaşadığını, uyuduğunda da rüyasında 'Usta vurma' diyerek ağladığını ifade etti. Bunun üzerine M.A., psikolojik tedaviye alındı. Fatih S., geçen eylül ayında ikinci kez gözaltına alınıp, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.'
İKİ TOKAT ATTIM' DEYİP SERBEST KALDI
Konya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçundan 19.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih S., davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmeyerek sadece iki tokat attığını söylemişti. Fatih S. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
8 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Davanın son duruşmasına taraf avukatları ile M.A.'nın ailesi katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasın da sanık Fatih S.'nin 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. M.A.'nın avukatı ise mütalaaya kısmen katıldıklarını söyledi. Avukat ayrıca daha önce mahkemeye sunulan CD içerisindeki sanığın suçunun ikrar ettiği dosyanın bilirkişi tarafından detaylı bir şekilde düzenlenmediğini ve yeniden rapor aldırılmasını talep etti. Mahkeme, yeniden rapor aldırılması istediğini reddetti.
'ŞAŞKINIZ'
M.A.'nın ailesi ise istenen ceza karşısında şaşkın olduklarını belirterek, sanığın sadece 'çocuğa karşı eziyet' suçundan değil ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da cezalandırılması gerektiği, mahkeme tarafından bu konuda gerekli araştırmanın yapılmadığı, bu eylemin canavarsa hisle yapıldığını söyledi. Duruşma, ileriki bir tarihe ertelendi.