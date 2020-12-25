Son dakika: Triger kayışı ile çırağa işkence olayında flaş gelişme! İş yeri sahibi için istenen ceza belli oldu...

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Davanın son duruşmasına taraf avukatları ile M.A.'nın ailesi katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasın da sanık Fatih S.'nin 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. M.A.'nın avukatı ise mütalaaya kısmen katıldıklarını söyledi. Avukat ayrıca daha önce mahkemeye sunulan CD içerisindeki sanığın suçunun ikrar ettiği dosyanın bilirkişi tarafından detaylı bir şekilde düzenlenmediğini ve yeniden rapor aldırılmasını talep etti. Mahkeme, yeniden rapor aldırılması istediğini reddetti.

'ŞAŞKINIZ'

M.A.'nın ailesi ise istenen ceza karşısında şaşkın olduklarını belirterek, sanığın sadece 'çocuğa karşı eziyet' suçundan değil ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da cezalandırılması gerektiği, mahkeme tarafından bu konuda gerekli araştırmanın yapılmadığı, bu eylemin canavarsa hisle yapıldığını söyledi. Duruşma, ileriki bir tarihe ertelendi.