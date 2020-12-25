'Tuğra'ya kulak olalım'

Karabük'te yaşayan Göksel ve Filiz Çanakcı'nın ikinci çocukları olan Metin Tuğra (2) tıp dilinde "Microtia" diye bilinen, sol kulağının kepçesi, deliği ve kanalı olmadan dünyaya geldi. Aile, "Tuğra 'ya kulak olur musunuz?" kampanyası başlattı.

Anne Filiz Çanakcı (26), "Türkiye'de sadece kulak kepçesi yapılabiliyor. Duyması için gerekli olan delik ve kanalının açılma ameliyatı sadece Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir özel klinikte yapılıyor. Türkiye'de, bu klinikte ameliyat olup iyileşen ve duymaya başlayan çocuklarımız var. Kliniğe, tomografi ve tahlil sonuçlarını gönderdik. Sadece ameliyat için 90 bin dolar istediler. Diğer masraflarla 150 bin doları buluyor. Bizim bunu karşılamamız imkansız. Kampanya başlattık. Bugüne kadar 15 bin dolar toplayabildik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Emine hanım bu konularda çok hassas. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, diğer büyüklerimiz ve hayırsever iş adamlarımızdan uzanacak yardım eli bekliyoruz. Destek vermek isteyenler Sosyal medyadan yada Instagram "tugrayakulakver" hesabından, oğlumuzun bilgilerine ulaşabilirler. Diğer çocuklar oğluma tuhaf tuhaf bakıyor. Oğlum şimdi bu bakışların anlamını bilmiyor. Ama büyüdüğünde anlayacak ve bunalıma girecek. 'Benim kulağım niye diğer çocukların kulağı gibi değil' dediğinde nasıl cevap vereceğimizi bilemiyoruz" dedi.