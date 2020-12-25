Tunceli’de minikler, atık materyallerden yılbaşı ağacı yaptı

Tunceli'de hizmet veren Kreşendo Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ne devam eden minikler, öğretmenleri nezaretinde araba lastiklerini kullanarak yılbaşı ağacı yaptı. Minikler, yaklaşan yeni yıl öncesinde ağacı rengarenk süsledi.

Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin Sorumlu Müdürü Gülhan Erkılıç Çiçek, çocuklara geri dönüşümün önemini anlatmak için faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklar yılbaşı ağacını kendileri yapıp, süslediler. Bu etkinlikle çocuklara geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandırdığımızı düşünüyoruz" dedi.

Erkılıç Çiçek, yaptıkları etkinliğin veliler başta olmak üzere vatandaşlardan olumlu tepki aldığını söyledi.