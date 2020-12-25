Türk askeri, yardım yaptıkları mazlumları kendi elleri ile giydirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde yaşayana Suriyeli vatandaşların yardımına Türk askeri koşuyor.

Havaların soğumasıyla birlikte bölgede görevli Mehmetçikler, Suriyeli kardeşlerine yardım elimizde uzatıyor. Türk askeri, yardıma muhtaç Suriyelilere, giyim yardımı yaparak, mazlum bölge halkını sevindirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"En büyük moral ve motivasyon kaynağımız; mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi."