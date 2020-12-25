Üç gün içinde 115 adres karantinaya alındı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Adıyaman İl Sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3 gün içerisinde yapılan tespit ve incelemelerin masaya yatırıldığı İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunda 115 adreste 10 gün süreyle karantina uygulaması başlattı.

Konuyla ilgili olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının, bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının, bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz , 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, vali vekilimiz Halid Yıldız başkanlığında toplanmış olup, İngiltere'den gelen 3 vatandaşımız dahil olmak üzere 115 adreste belirlenen tarihten itibaren 10 gün süreyle karantina tedbirleri başlatılmıştır.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır" denildi.