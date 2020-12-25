Üç yıl tecavüze 12 günde tahliye

Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde yaşayan E.Ö., 3 yıl önce henüz 15 yaşındayken vanasını açmaya girdiği babasının görevli olduğu su deposunda, 4 çocuk babası 40 yaşındaki İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı. Üç yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E.Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı. Hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan İsmail Arzık ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Aile, zanlının tekrar tutuklanması için defalarca dilekçe verdi. Ancak "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi. Arzık'ın katılmadığı davanın ilk duruşmasına, mağdur kız ile anne-babası, avukatları ve ayrıca Aile Bakanlığı temsilcileri katıldı. Duruşmada ilk tecavüzden sonra tehditlerden korktuğu için diğer tecavüzlere de boyun eğdiğini belirten E.Ö., "Hamile olduğumu öğrenince, 'Çocuğu düşür' dedi" şeklinde konuştu. Anne S.Ö. de "Ciğerimi yaktı, kızıma 3 yıl boyunca tecavüz etti. Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan bizi yakan ateşe bir su atılmasını istiyoruz" dedi.