Ünlü profesör hakkında çıplak elle göğüs muayenesi şikâyeti

İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastanede muayene olan kadın sporcu D.B. (37) ünlü profesör R.S. hakkında taciz şikâyetinde bulundu. İddiaya göre; profesör sporcunun vücut dokunulmazlığını ihlal ederek göğsüne çıplak elle dokundu. D.B. şikâyetinde "Kadınsal bir rahatsızlığım vardı. Vücut dokunulmazlığımı ihlal edip taciz içerikli yaklaşımlarda bulundu. Nefes alışverişi hızlandı. Anlayınca hemen kıyafetlerimi giyerek ayrıldım. Saatlerce ağladım. Psikolojik travma yaşadım" dedi. İfadesine başvurulan R.S., muayene sırasında hareketlerinin yanlış anlaşıldığını, hastanın göğsündeki ağrıyı tespit etmek için kitle olup olmadığını anlamak için çıplak elle muayene gerçekleştirdiğini belirtti.