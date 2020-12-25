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faciası: 2 çocuk son anda kurtarıldı

Şanlıurfa’nın ilçesinde bir evde çıkan yangınında 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar hastaneye kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 19:33 ABONE OL
Urfa yangın faciası: 2 çocuk son anda kurtarıldı

Yangın Eyyübiye ilçesi Akdilek mahallesine meydana geldi. Edilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden komşular itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında içerde bulunan ve dumandan etkilen 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarılırken olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 2 çocuk hastaneye kaldırılırken evde büyük hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Urfa yangın faciası: 2 çocuk son anda kurtarıldı
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