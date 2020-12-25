Sivas Kangal ilçesinde 'Üşümeyi en iyi biz biliriz' sloganıyla bir kampanya başlatan Alperen Ocakları ilçe genelinde ihtiyaç sahibi 200 çocuğa mont, bot ve kazak dağıttı.

İlçe esnafının desteği ile başlatılan kampanyanın öncüsü Alperen Ocakları Başkanı Sami Ecevit; " Üşümeyi en iyi biz biliriz bu soğuk havalarda küçük yürekler üşümesin. Başlattığımız kampanyada ilçe esnafımızın da bizlere büyük katkısı oldu. Desteği olan ilçe esnaflarına teşekkür ederim. Amacımız ilçemizde hiç ihtiyaç sahibi bırakmamak" ifadelerini kullandı.





Kangal'da Alperen Ocakları başkanlığınca 'Üşümeyi en iyi biz biliriz' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında ihtiyaç sahibi 200 çocuğa giyecek yardımı yapıldı. İlçe esnafının da destekleriyle büyüyen yardımlaşma kampanyası çerçevesinde açıklama yapan Kangal İlçe Alperen Ocakları Başkanı Sami Ecevit; ". Başlatmış olduğumuz kampanyamızda, 200'e yakın ihtiyaç sahibi çocuğumuza bot, mont, kazak ve pantolon ihtiyaçlarını karşıladık. İlçe esnafımızda bizlere destek olarak bu zorlu Pandemi sürecinde büyük katkıda bulundu. Üşümeyi en iyi biz biliriz bu soğuk havalarda küçük yürekler üşümesin. Esnafımıza çok teşekkür ederiz. Amacımız bu havalarda giyecek ihtiyacı olan hiçbir çocuğumuz kalmaması" ifadelerini kullandı.