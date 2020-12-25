Uyuşturucu taciri jandarmayı görünce şok oldu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Y.D. isimli şüphelinin Elazığ il merkezinden Sivrice ilçesine uyuşturucu götüreceği bilgisinin alınması üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı.

Şüphelinin bulunduğu araç takip edilerek Sivrice ilçesi girişinde durduruldu. Şüpheli karşısında Jandarmayı görünce şok oldu. Araç ve şahsın araması sonucunda aracın gizli bölmesinde kasa diye tabir edilen zula yapıldığı ve zulalanmış vaziyette 315 Gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.