Vaka sayısı azalıyor ama rehavete kapılmayın

Koronavirüsle mücadele kapsamında son dönemlerde alınan tedbirler olumlu sonuçlar vermeye, yoğun bakımlardaki hasta sayısı azalmaya başladı. En büyük endişe ise rehavet yaratması. Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Şu an itibarıyla büyükşehirlerde yoğun bakımlarda gereksinim azalmaya başlamış durumda. Yaklaşık yüzde-20-30 azalma görülüyor. Yatak sayıları ve hasta sayısı azaldı. En büyük endişem bu azalmayı söylememizin bir rehavet yaratması. Önümüzdeki tehlike yeni yıl kutlamaları" dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da "Yaklaşık bir ay önceki döneme göre Kovid servislerinde yatan hasta sayısı yüzde 40 oranında azaldı. Yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı yüzde 50 azaldı. Ayaktan Kovid polikliniğine başvuran hasta sayısında da yaklaşık yüzde 40 yüzde 50 oranında azalma mevcut" diye konuştu. DHA