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Vali Ayhan tedbirleri yerinde inceledi

Valisi Salih Ayhan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Sivas genelindeki esnaflara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:58 ABONE OL
Vali Ayhan tedbirleri yerinde inceledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Sivas genelindeki esnaflara yönelik denetimlerine devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinde alınan maske, mesafe ve temizlik tedbirleri Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından yerinde incelendi. Şehir merkezinde iş yerlerine uğrayan ve esnaflarla hasbihal eden Vali Ayhan, salgına karşı tedbirlere uyma konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulundu. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini belirten Ayhan, "Tedbirler sonuç veriyor, kurallara uymaya devam edelim." dedi.

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Vali Ayhan tedbirleri yerinde inceledi
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