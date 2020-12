Vali Çelik: İyi ki KSBÜ var

KSBÜ- Yükseköğretim kurumları ile iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla, KSBÜ tarafından Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Rektör Prof. Dr. Kavuncu; KSBÜ'nün eğitim- öğretim, araştırma- geliştirme ve toplumsal katkıları konularında Kütahya protokolü ve iş dünyasına bilgilendirme yaptı.

"VİZYONUNU NET ORTAYA KOYAN SAYIN REKTÖRÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Vali Çelik, KSBÜ'nün Kütahya'ya vermiş olduğu katkıların analizi açısından, toplantının güzel bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu anlamda çalışmaları bize çok net özetleyen, gelişim ve vizyonunu net ortaya koyan Sayın Rektörümüz Vural Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Önemli olan tabii başlamak. Ama daha önemlisi başladığınız şeyi daha ileri götürmek. Umarım Sağlık Bilimleri Üniversitemiz iyi başlangıç yaptığı bu yolda daha nitelikli, daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla hem üniversiteler arasındaki yerini sağlamlaştıracak hem de Kütahya'mıza çok ciddi katkı sunacak." şeklinde konuştu.

"KSBÜ DİŞ HASTANESİ CİDDİ ALTYAPISIYLA KÜTAHYA'YA HİZMET EDECEK"

Kütahyalıların sağlık hizmetlerine erişim anlamında ilimizde her türlü imkana hızlı bir şekilde kavuştuğunu ifade eden Vali Çelik konuşmasına şöyle devam etti: "Bu büyük bir başarı ama tabii bunun geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle bunun ilk, en önemli vizyonlarından biri de Ağız Diş Sağlığı Hastanesinin kısa sürede faaliyete geçecek olduğu bilgisi de, bizim açımızdan ayrıca bir mutluluk vesilesi oldu. Çünkü hizmete erişimi de daha hızlandıracak, çok ciddi bir altyapısı ve kapasitesi olacak. Geçici bir süre gibi gözükse de yeni ve modern bir görünümüyle de Kütahya'ya hizmet edecek. Emeği geçen herkese, başta Rektör Hocamız olmak üzere katkı sunan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Üniversiteler bir ilin ana dinamikleridir. İyi ki var diyoruz Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz. Her türlü konuda, ihtiyaç duydukları her alanda biz de elimizden gelen desteği vereceğiz."

PROTOKOL İMZALANDI

2021 yılı haziran ayında düzenlenecek olan "Aklımızda Sağlık Bilim Şenliği" projesi için de KSBÜ ile Kütahya Valiliği arasında karşılıklı yardım ve iş birliği protokolü imzalandı.