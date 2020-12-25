Valinin iade ettiği bütçe yeniden kabul edildi

Çanakkale İl Genel Meclisi, 2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesini tekrar görüşmek üzere olağanüstü toplandı. İl Özel İdare Binası meclis salonunda görüşülen bütçe tartışmaları da beraberinde getirdi. Oylama öncesi Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bütçeyi geri gönderme gerekçeli ilgili daire müdürlerinin hazırladığı rapor okundu.

Raporda, "GES yapılması gereken köylerde gerekli fizibilite çalışmasının yapılmadığı, motor pompa güçlerinin ve gün ısısının yeterli olup olmayacağının araştırılmadığı, GES kapasitelerinin belirtilmediği, bazı köylerde içme suyu deposu yapımı için ödenek ayrılmasına rağmen depo kapasitelerinin ve maliyetlerinin belirtilmediği, ayrılan ödenekle ilgili işin yapılıp yapılamayacağının anlaşılamadığı, bazı köylerde ise isale hattı ihtiyacına gerek olmamasına rağmen ödenek ayrıldığı, bazı köylerde su ihtiyacının yoğun olmasına rağmen GES ödeneği çıkartıldığı, sondaj yapılan fakat su bulunamayan bazı köylerde tekrar sondaj yapılması için bütçe ayrıldığı, 2020 yılı metrekare birim fiyatları baz alınmadan bazı köylere köy konağı yapım bütçesi ayrıldığı fakat bu bütçe ile bu konağın yapılmasının mümkün olmadığı, bazı köylere 100 m2 bazı köylere ise 150 metrekare düğün salonu bütçesi ayrıldığı ancak binaların mimari statik projelerin hazırlanmadığı ve yaklaşık maliyetin hazırlanmadığı, bir köye sağlık ocağı onarımı için bütçe ayrıldığı fakat ilgili yerde doktor ve hemşirenin dahi bulunmadığı, idarenin görev alanında bulunan 576 köyden sadece birkaç köye ödenek ayrılarak bütçede eşit dağılımın yapılmadığı belirtildi.

İLGİLİ MÜDÜRLERE HİÇ SORULMAMIŞ

Raporda bütçeleme sürecinde yaklaşık maliyet analizi, raporlama ve fizibilite çalışmaları için eğitim ve tecrübeye sahip Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nde 22, Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nde 9 Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nde 20 kişi olmak üzere diğer birimler hariç toplam 51 teknik eleman bulunmasına rağmen yapılan bütçe değerlendirmelerinin hiç bir şekilde danışılmadığı ve hiç bir resmi veri alınmadığı belirtildi.

GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ BAZ ALINMAMIŞ

Raporda ayrıca bütçe dağılım kriterleri de tek tek açıklandı. Raporda, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelerine gönderilen Genel Bütçe dağılımının ilçe ve köylerin nüfusuna, yüzölçümüne ve gelişmişlik endeksine baz alınarak yapılması gerektiği belirtilirken bütçenin bu dağılıma göre dağıtılmadığı vurgulandı.

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TEŞEKKÜR ETTİ

Raporun okunmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Güneş Pehlivan 12 sayfalık gerekçeli rapor için Vali İlhami Aktaş'a teşekkür etti. Pehlivan, projelerin yapılabilir olduğunu savunarak tahmini maliyetlerin çıkartıldığını iddia etti.

"KÖYLERDE TEKNOLOJİYİ KONUŞUYORUZ"

Bütçenin varsayımlarla hazırlandığını ve bir çoğunun gerçekle bağdaşmadığını söyleyen İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz, ise "Biz köylerimizdeki bir çok sorunu çözmüşüz, geçmişte öyle güzel şeyler yapmışız ki şuan köylerde GES'i ve teknolojiyi konuşuyoruz. "dedi.

Bütçedeki hataları geçen yılki bütçe planlaması örnekleriyle hatırlatan Başkanvekili Korkmaz CHP İl Genel Meclis üyelerini köyleri bilmemekle suçladı. Korkmaz, " Biga' da su sıkıntısı olan köy Geyikkırı değil Eybekli dir. Baştan önce hangi köyün ne sorunu var çıkın dolaşın ondan sonra bütçeyi hazırlayın. Geçen yıl Karabiga Gümüşçay yoluna sıcak asfalt için 1.5 milyon para ayırdınız. Biz yapamazsınız dedik. Yol müdürümüz 4 milyon 300 bin maliyet çıkardı. Siz yaparız dediniz. Baktınız yapamadınız. Bizi suçladınız. Sonra beton asfalta döndünüz. Oda bitmedi" diye konuştu.

Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. CHP'nin 18 evet oyu, AKP ve MHP'nin 16 ret oyuyla meclisten bir kez daha geçti.