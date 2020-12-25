Yarışmada heyecanlandılar, hediye ile sevindiler

Adıyaman Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarını takip edip, bilgi yarışması canlı yayınını beğenip, kendi sayfasından paylaşan ve sorulan sorulara doğru yanıt veren 20 kişi belediyeden powerbank kazandı. Talihlilerin adreslerini tek tek bulan belediye görevlileri, kazandıkları hediyeleri evlerine kadar götürerek talihlilere takdim etti.

Hediyelerini kısa süre içerisinde evlerine kadar getiren belediye görevlilerine ve yarışmanın düzenlemesini sağlayan belediye yetkililerine teşekkür eden vatandaşlar ise bu tarz etkinliklerin pandemi sürecinde çok güzel olduğunu söyleyerek, devam etmesini istedi.

Yetkililer de, #EvdeKalKazan hashtagı ile gerçekleştirilen ve takipçilerden yoğun ilgi gören bilgi yarışmalarının ve diğer etkinliklerin belediyenin sosyal medya hesaplarından önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini müjdeledi.