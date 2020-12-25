Yılbaşı öncesi piyasaya dağıtılacaktı... Litrelerce ele geçirildi

İstanbul Polisi; yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenledi. Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri içerisinde sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden İstanbul Polisi söz konusu adrese baskın yaptı. Adreste gerçekleştirilen aramalarda; 53 adet 19 litrelik plastik kaplar içerisinde sahte içki imalatında kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık bin litre sıvı madde, dört damacana içerisinde 60 litre sahte alkol, beş cam kap içerisinde 12 litre alkol, üç cam kavanoz içerisinde 15 litre alkol ve sahte içki imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İş yerinin üst katında damacanalarda ve cam şişe ile kavanozlarda olmak üzere mayalanmış alkol halinde toplam bin litre sahte içki de bulundu. Gözaltına alınan ve hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheli O.E. (51) yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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