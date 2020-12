Yılbaşı öncesi sahte içki fabrikasına baskın

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışma sonucu sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı. Sahte etil alkolü piyasaya süren şahısların üretim yaptıkları tesis ve sahte alkolün dağıtımını yaptıkları araçlar tespit edildi. Sahte içki fabrikası, 4 depo ile zanlılara ait 4 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 7 bin 250 litre denatüre dökme etil alkol, 3 bin 500 litre sahte etil alkol, 2 bin 230 adet 1 litrelik alkol bazlı temizleyici, 4 adet 10 bin 000 litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 5 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 500 litre kapasiteli plastik tank, 1 adet bin litre kapasiteli damıtma –arıtma makinası, 1 adet aktarım pompası, 5 adet hidrofor motoru, 2 adet soğutucu fan, 1 adet düzeneğe bağlı elektrik panosu, 6 bin 400 adet farklı ibarelerde sahte etil alkol etiketi, 3 bin 750 adet plastik bilyeli şişe kapağı, 3 bin adet plastik bidon kapağı, 405 adet boş etil alkol şişesi, 805 adet etiketsiz 1 litrelik boş etil alkol şişesi, bin 100 adet etiketsiz 5 litrelik etil alkol bidonu, 1 adet alkometre ve 100 adet ambalaj kolisi ele geçirildi. C. Ç. , R. Y. , M. D. , S. B. ,C. C. Ç. , K. E. , A. Ç. isimli 7 zanlı gözaltına alındı.

ANTALYA POLİSİ İLE ORTAK OPERASYON

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikinci operasyonu KOM Daire Başkanlığı ve Antalya E Müdürlüğü'nden aldığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir işyerinde taklit etiketli 5 litrelik 3 bin 320 adet bidonlarda toplam 16 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi. İşyeri yetkilisi bir kişi gözaltına alındı. İki operasyonda toplam 30 ton sahte içki ele geçirilmiş oldu.

Son dakika haberleri: Başkent'te sahte içki operasyonu! Örgüt üyesi oldukları belirlenenler gözaltında

Uyuşturucu baskınına gittiler! Hem uyuşturucu hem de sahte içki ele geçirdiler