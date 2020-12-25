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Yılbaşı öncesi operasyonu

’da yılbaşı öncesi sahte içkileri piyasaya sürülmeye hazırlanan çeteye şafak vakti operasyon düzenlenerek çökertildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:43 ABONE OL
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içkileri piyasaya sürülmeye hazırlanan çeteye şafak vakti operasyon düzenlenerek çökertildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde önceden belirledikleri sahte içki üretilen imalathanelere ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere şafak vakti operasyon düzenledi.

Şüphelilerin sahte içki üretim şebekesini kurdukları ve yılbaşı öncesi sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandıkları anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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