Zehir yuvasına şok baskın! İklimlendirme cihazları bile çıktı!

İstanbul'da uyuşturucu madde imal edilen bir adrese baskın yapıldı. 23 kilo 400 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adreste iki iklimlendirme cihazı da bulundu.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu madde imalatı yapılan bir adresin bodrum katına operasyon düzenledi.



B.A. (40) isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Adreste yapılan aramalarda 39 kök olmak üzere 23 kilo 400 gram Esrar maddesi, iki iklimlendirme cihazı, altı kurutma cihazı, üç esrar gübresi, hava akışını sağlayan iki cihaz, iki nem düzenleyici, iki vantilatör, derece ve nem ölçer, iki alüminyum havalandırma borusu ve hava akım motoru ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin uyuşturucu yetiştirme ve imalatında kullanıldıkları ifade edildi.