10 bin kişiye giysi yardımı yapıldı, evsizlere ise barınma sağlandı

Üsküdar Belediyesi, yakacak odun, medikal ihtiyaç, sıcak yemek ve alışveriş kartı yardımlarına bir yenisi daha ekledi. Üsküdar Belediyesi, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye bu sefer giysi yardımında bulunurken, sokakta kalan evsizlerle ilgili de çalışmalarını sürdürdü.

"DEVLETİMİZ BÜYÜKTÜR, ŞEFKATLİDİR, KİMSEYİ AÇTA AÇIKTA KOYMAZ"

Üsküdar Kaymakamlığı ile Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle sayesinde evsizler barınma olanağı buldu. Sokakta kalan evsizleri bulundukları yerlerden alan Üsküdar Belediyesi yetkilileri, evsizleri otellerdeki tek kişilik odalara yerleştirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından konuyla alakalı fotoğrafları paylaşarak bir de açıklama yayınladı. Başkan Türkmen, "Üsküdar'daki tüm evsiz vatandaşlarımızı, koronavirüs testlerini de yaparak pandemi şartlarına uygun, tek kişilik odalarda misafir etmeye devam ediyoruz. Devletimiz büyüktür, şefkatlidir, kimseyi açta açıkta koymaz" dedi.