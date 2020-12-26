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10 bin kişiye giysi yardımı yapıldı, evsizlere ise barınma sağlandı

, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye giysi yardımında bulunurken, sokakta kalan evsizlerle ilgili de çalışmalarını sürdürdü. ile Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle sokakta kalan evsizler ihbar edildiğinde, bulundukları yerlerden alınıp otele yerleştirdi. Başkanı Hilmi Türkmen, “Devletimiz büyüktür, şefkatlidir, kimseyi açta açıkta koymaz” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:54 ABONE OL
10 bin kişiye giysi yardımı yapıldı, evsizlere ise barınma sağlandı

Üsküdar Belediyesi, yakacak odun, medikal ihtiyaç, sıcak yemek ve alışveriş kartı yardımlarına bir yenisi daha ekledi. Üsküdar Belediyesi, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye bu sefer giysi yardımında bulunurken, sokakta kalan evsizlerle ilgili de çalışmalarını sürdürdü.

"DEVLETİMİZ BÜYÜKTÜR, ŞEFKATLİDİR, KİMSEYİ AÇTA AÇIKTA KOYMAZ"
Üsküdar Kaymakamlığı ile Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle sayesinde evsizler barınma olanağı buldu. Sokakta kalan evsizleri bulundukları yerlerden alan Üsküdar Belediyesi yetkilileri, evsizleri otellerdeki tek kişilik odalara yerleştirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından konuyla alakalı fotoğrafları paylaşarak bir de açıklama yayınladı. Başkan Türkmen, "Üsküdar'daki tüm evsiz vatandaşlarımızı, koronavirüs testlerini de yaparak pandemi şartlarına uygun, tek kişilik odalarda misafir etmeye devam ediyoruz. Devletimiz büyüktür, şefkatlidir, kimseyi açta açıkta koymaz" dedi.

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10 bin kişiye giysi yardımı yapıldı, evsizlere ise barınma sağlandı
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