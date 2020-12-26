12 türde 12 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar!

İstanbul'un 14 ilçesinde 39 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonlarda 12 farklı türde toplam 12 kilo 152 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 24-25 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul genelinde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. Avcılar, Esenyurt, Fatih, Pendik, Sancaktepe, Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Güngören, Maltepe, Tuzla, Sultanbeyli, Şişli ve Zeytinburnu İlçeleri'nde düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 12 farklı türde olmak üzere toplam 12 kilo 152 gram uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, üç litre aseton, iki ruhsatsız tabanca, beş mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.