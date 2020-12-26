2 bin 635 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri sahte içkiyi yasa dışı yollarla üreten, şişeleyen ve yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeye hazırlanan bir şebeke ile ilgili ihbar aldı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda depo olarak kullanılan iş yerinde satışa hazır vaziyette bin 110 litre sahte içki ele geçirildi. Zanlıların yakalanmamak için su şişesi içinde sahte rakı ve sirke görünümlü viski sattıkları öğrenildi. İstanbul genelinde 3 adrese daha düzenlenen baskında da 525 litre sahte içki yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İstanbul polisi ise Ataşehir'de bir işyerine yaptığı baskında damacanalarda, cam şişe ile kavanozlarda olmak üzere mayalanmış alkol halinde toplam bin litre sahte içki ele geçirdi. Göaltına alınan O.E. (51) serbest bırakıldı.