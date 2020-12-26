Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 ilde sahte polis ve savcı operasyonu!

3 ilde ve savcı operasyonu!

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşı korkutup dolandıran zanlılara yönelik Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:43 ABONE OL
3 ilde sahte polis ve savcı operasyonu!

Adana merkezli 3 ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Sahte polis ve savcılar, sorgulanmak üzere emniyete götürülüyor.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

25 KİŞİNİN DOLANDIRILMASI ÖNLENDİ

Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve adresleri belirlenen 16 şüpheliyi, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Öte yandan, polisin yaklaşık 6 aylık süreçte 25 kişinin dolandırılmasını önlediği ve gözaltına alınan 32 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 ilde sahte polis ve savcı operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA