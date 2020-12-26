3 ilde sahte polis ve savcı operasyonu!

Adana merkezli 3 ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Sahte polis ve savcılar, sorgulanmak üzere emniyete götürülüyor.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

25 KİŞİNİN DOLANDIRILMASI ÖNLENDİ



Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve adresleri belirlenen 16 şüpheliyi, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Öte yandan, polisin yaklaşık 6 aylık süreçte 25 kişinin dolandırılmasını önlediği ve gözaltına alınan 32 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı bildirildi.