Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasında vatandaşlar tarafından 5 günde 460 ünite kan toplandı.



Türk Kızılay'ı devam eden koronavirüs salgını nedeniyle stoklarda azalma yaşanması üzerine Siverek'te başlattığı 5 günlük kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.



Cumhuriyet Meydanında kurulan mobil kan toplama aracında 5 günde 460 ünite kan toplandığı belirtildi.



Düzenlenen Kan bağışıyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer verildi. ''Şanlıurfa Kızılay olarak Siverek ilçemizde başlattığımız 5 gün günlük bağışı kampanyasında vatandaşlarımız soğuk havaya rağmen kan bağışına kayıtsız kalmayarak insanlık vazifelerini yerine getirdiler. Kızılay kan merkezinde Koronavirüs salgınından dolayı stoklarda azalma yaşanıyor, başlattığımız kan bağışlarını her hafta farklı ilçelerimizde sürdürüyoruz, Kan bağışında bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Siverek'te 5 günlük kan bağışında 460 ünite kan bağışı yapılmıştır" denildi.