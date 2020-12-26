6 yıl beklediği ikizlerine doyamadı

Denizli Çivril'deki Çıtak Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan Dr. Soner Oğuz (48), geçen salı hayatını kaybetti. Oğuz, geride 6 yıllık bekleyişten sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 2.5 yaşındaki ikizleri Ertuğrul ve Buse ile tıbbi sekreter eşi Gülten Oğuz'u bıraktı. SABAH'a konuşan Gülten Oğuz, "Eşim, 46 yaşında babalık sevincini yaşadı. En büyük hayali, çocuklarımızı oyun parkına götürüp oynatmaktı. Ancak çocuklar 1.5 yaşındayken salgın başladı. Henüz yürümüyorlardı. Küçük oldukları için parka götürememiştik. Büyüdüklerinde de pandemi nedeniyle dışarı çıkartamadık. Koronavirüs nedeniyle hayali gerçekleşmedi. 29 Ocak'ta evlilik yıldönümümüz vardı. Eşim iyileştikten sonra ikizlerimizle birlikte kutlamayı planlıyorduk. Eşim Çıtak'ta yıllarca aile hekimliği yaptı. Bu mahalleye çok emeği geçti. Bu yüzden herkes onu çok seviyordu. Yoğun bakıma kaldırılana kadar hep yanındaydım. Çok acı çekti" dedi