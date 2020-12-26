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Aldığı siyanür sahte çıktı, ölümden döndü

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Aldığı siyanür sahte çıktı, ölümden döndü
İstanbul'da, intihar etmek için internetten siyanür sipariş eden bir kişi, zehrin sahte çıkması sayesinde ölümden döndü. Kağıthane'de ailesiyle yaşadığı öğrenilen Yalçın A. (25), intihar etmek amacıyla internet üzerinden siyanür siparişi verdi. Kargosu dün sabah eline ulaşan Yalçın A., öğle saatlerinde siyanür zannettiği sıvıyı içerek yatağına uzandı. Yatağında ölmeyi bekleyen Yalçın A., bir süre sonra kusmaya başladı. Ardından paniğe kapılıp sağlık görevlilerini aradı.
Yalçın A. hastaneye kaldırılırken alarma geçen polis, AFAD'a haber verdi. Yapılan incelemeler sonunda, şişedeki sıvının siyanür ya da herhangi bir kimyasal madde olmadığı belirlendi. Yalçın A.'nın kardeşi Muharrem A. "Kargodan sipariş almış. Onu kullanmış. Sonra midesi bulanmış. Durum bu. Ne olduğunu bilmiyorum ama siyanür değil. Daha önce tüy dökücü sipariş etmişti. O tür şeyler" diye konuştu.
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Aldığı siyanür sahte çıktı, ölümden döndü
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