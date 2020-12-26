Son dakika: Antalya'da köpeğe eziyet görüntüleri sosyal medyada yayımlanan kişi yakalandı

Görüntülerdeki otomobili tespit eden ekipler, şüphelinin E.H. olduğunu belirledi.

Zanlı ekiplerce yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir köpeğin araca bağlı bir şekilde koşturulduğu görüntüler üzerine ekiplerimizce yapılan araştırmalar neticesinde olaydaki araç sürücüsü tespit edilmiş ve şahıs yakalanmıştır. Daima minik dostlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.