Araçta uyudu, parası uçtu

Gaziantep'te aracı içerisinde uyuyakalan vatandaşın cep telefonunu çalan hırsız QR kod sayesinde şahsın telefonuyla banka hesabında 11 bin 700 lira para çekti.

Şehitkamil ilçesinin Sarıgüllük mahallesinde meydana gelen olayda, aracında uyuyakalan M.A. adlı şahsın uyuduğunu gören bir kişi, kapıları kilitli olmayan araçtan M.A.'nın cep telefonunu çaldı. Telefonu kurcalayan hırsız. İnternet bankacılığı uygulamasından QR kod ile bankamatikten 4 kez para çekti.

Uyandıktan sonra telefonunu yanında görmeyen M.A, polise başvurdu. Şahsın başvurusu üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bankamatikten paranın çekilme anlarının görüntüsünden hareket ederek şahsın kimliğine ve adresine ulaştı. Polisin düzenlediği operasyonla yakalan hırsızın çaldığı telefon ve paralar sahibine iade edildi.