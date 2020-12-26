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Bakan Yardımcısı'ndan Vali'ye ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak için ’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:53 ABONE OL
Bakan Yardımcısı'ndan Vali'ye ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti. Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Bağlı, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan Valilik makamında ağırlandı. Bakan Yardımcısı Bağlı ve Vali Erin, kentteki çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu

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Bakan Yardımcısı'ndan Vali'ye ziyaret
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