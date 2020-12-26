Bakkal ve market çalışma saatleri bugün belirli ihtiyaçları nedeniyle bu işletmelerden alışveriş yapması gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Genelge kapsamında 56 saat kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağında kişiler ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 10.00'dan 17.00'a kadar bu işyerlerinden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, Bugün bakkallar ve marketler açık mı? 26 Aralık A101, BİM, ŞOK ve Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte genelgede yer alan detaylar…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Hafta içi 21.00-05.00 saatleri aralığında uygulanan sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar günü ise 56 saat boyunca devam ediyor. Bu noktada İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede belirlenen saat aralıklarında marketlerin hizmet verebileceğini bildirmişti. Hafta sonu market çalışma saatleri ise şöyle;