Bakkal ve market çalışma saatleri bugün belirli ihtiyaçları nedeniyle bu işletmelerden alışveriş yapması gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Genelge kapsamında 56 saat kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağında kişiler ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 10.00'dan 17.00'a kadar bu işyerlerinden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, Bugün bakkallar ve marketler açık mı? 26 Aralık A101, BİM, ŞOK ve Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte genelgede yer alan detaylar…
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Hafta içi 21.00-05.00 saatleri aralığında uygulanan sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar günü ise 56 saat boyunca devam ediyor. Bu noktada İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede belirlenen saat aralıklarında marketlerin hizmet verebileceğini bildirmişti. Hafta sonu market çalışma saatleri ise şöyle;
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."