Balıkçıların korkulu rüyası balon balığının avlanması sürüyor

Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılının ilk aylarında yürürlüğe koyduğu ilginç bir projeyle balıkçıları balon balığı avlaması konusunda teşvik etti.

Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan, 'Kuyruğunu getir, 5 lira al' projesine büyük ilgi gösteren balıkçılar o günden itibaren balon balığı avlayarak kuyruklarını kesmeye başladı.

Ancak balıkçılar, 7 balon balığı türünden sadece bir tanesinin değerlendirmeye alınmasından dolayı mağdur olduklarını belirterek tüm balon balığı türlerinin proje kapsamına alınmasını istedi.