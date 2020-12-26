Bir günde dört evi soymuştu! Suç ortaklarıyla yakalandı

İstanbul'da girdikleri evlerden hırsızlık olayları gerçekleştiren üç şüpheli yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şüphelilerden birinin aynı gün içersinde İstanbul Sancaktepe'de dört evi soyduğu ortaya çıktı.





İstanbul Polisi; geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde bir adresten iki cep telefonu, beş bin lira ve 200 euro paranın çalınması olayıyla ilgili operasyon düzenledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A. (18), K.A. (24) ve D.Ç. (16) isimli üç şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden K.A.'nın çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve Sancaktepe'de bir günde dört eve girerek hırsızlık yaptığı için arandığı belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.