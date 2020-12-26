Bir saatlik özel izinle evlendiler

Artvin'de, Fatma Özçelik ve Ali Erdem çifti, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde düğün yapamayınca yetkililerden 1 saat izin alarak dünyaevine girdi. Baba ocağından gelinliğiyle çıkmak isteyen Fatma Özçelik, damat tarafının İl Emniyet Müdürlüğü'nden 1 saatlik özel izin almasıyla düğün merasimini gerçekleştirdi. Sayılı davetliler eşliğinde, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde gerçekleşen düğünde, bölgeye özgü örf ve âdetler eşliğinde gelin, baba ocağından gelinliğiyle çıkartıldı. 1 saatlik olsa bile gelinlik giymek isteyen Fatma Özçelik, hayalini kurduğu gelinliğini giymenin mutluluğunu yaşadı. Öte yandan düğün kışa denk gelince, gelin ve damadın Karagöl'deki dış mekân fotoğraf çekimleri kar eşliğinde yapıldı.