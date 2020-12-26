‘Bir sonraki ölüm haberim olur’

İstanbul'da eski kocası tahliye edilen bir kadın, karara tepki gösterdi. Bakırköy'de eski eşi Rüya K.'yi farklı tarihlerde darp edip yaraladığı ve evinin önünde ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan Tarık K., 26 yıl 9 ay hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, savunmasının alınması, tutuklu kaldığı süre, sabit ikamet sahibi olması, delillerin toplanmış olması, karartılma tehlikesinin bulunmaması ve tutuklamanın tedbir niteliği dikkate alınarak sanığın tahliyesi ile başka bir suçtan tutuklu değil ise derhal serbest bırakılmasına ve adli kontrol şartına karar verdi. 26 yıl 9 aya kadar hapsi istenen sanığın, e-mail adreslerinden müştekinin e-mail adreslerine attığı belirtilen mesajlar ile ilgili bilgilerin tespiti için duruşmayı erteledi. Rüya K. çıkışta "Bir sonraki haberiniz ölüm haberim olacak. Hangi adalete güvenmeliyim? Adam daha ne yapmalı? Can çekişerek mi yoksa kurşunla mı öldürüleceğim, onu düşünüyorum. Adli kontrol verilmesi onu yıldırmayacak" dedi.