Bodrumu uyuşturucu serasına çevirmiş

İstanbul Fatih ilçesi Ayvansaray'da bir evin bodrum katında uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. 23 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Bünyamin A. (40) isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 34 kök 22 kilo 100 gram yaş esrar, 5 kök 1 kilo 300 gram gelen kuru esrar, uyuşturucu üretiminde kullanılan 2 iklimlendirme cihazı, 6 kurutma cihazı, esrar gübresi, hava akışı sağlayan 2 teknik cihaz, 1 derece ve nemölçer, 2 nem düzenleyici, 2 vantilatör ve havalandırma boruları ile hava akım motoru ele geçirildi. Bünyamin A.'nın, evin bodrum kısmını uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla iklimlendirilmiş sera tarzına çevirdiği belirlendi.