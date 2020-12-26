Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte bakkal ve market çalışma saatleri en çok araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Kısıtlamanın yaşanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; market çalışma saatleri de belli oldu. Bu bağlamda; vatandaşlar evlerine en yakın yerlerden saat 10.00'dan 17.00'a kadar alışverişlerini yapabilecekler. Peki; bugün bakkallar ve marketler açık mı? 27 Aralık 2020 BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.