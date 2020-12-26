Cumartesi günün gelmesiyle beraber sokağa çıkma yasağı saatlerinde fırınların açık olduğu zaman dilimi sabah saatlerinden itibaren gündeme geldi. Kısıtlamadan muaf tutulan unlu mamul ruhsatlı işyerlerine yürüme mesafesinde olması kaydıyla gitmek serbest tutuluyor. Peki, Bugün fırınlar açık mı, saat kaçta açılıyor? Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? İşte hafta sonu fırın çalışma saatleri…

HAFTA SONU FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Cumartesi ve Pazar gününü tümüyle kapsayacak olan sokağa çıkma yasağının geçtiğimiz akşam 21.00 itibarıyla başlamasının ardından vatandaşlar fırınların çalışma saatleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuya ilişkin tüm detaylar ve kısıtlama saatlerinde market, fırın, bakkal gibi birçok işyerinin hizmet verecekleri saatler de duyurulmuştu.