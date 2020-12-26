Cumartesi günün gelmesiyle beraber sokağa çıkma yasağı saatlerinde fırınların açık olduğu zaman dilimi sabah saatlerinden itibaren gündeme geldi. Kısıtlamadan muaf tutulan unlu mamul ruhsatlı işyerlerine yürüme mesafesinde olması kaydıyla gitmek serbest tutuluyor. Peki, Bugün fırınlar açık mı, saat kaçta açılıyor? Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? İşte hafta sonu fırın çalışma saatleri…
HAFTA SONU FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Cumartesi ve Pazar gününü tümüyle kapsayacak olan sokağa çıkma yasağının geçtiğimiz akşam 21.00 itibarıyla başlamasının ardından vatandaşlar fırınların çalışma saatleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuya ilişkin tüm detaylar ve kısıtlama saatlerinde market, fırın, bakkal gibi birçok işyerinin hizmet verecekleri saatler de duyurulmuştu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI, EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.