Yayımlanan genelgeye göre; hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde kargo ve dağıtım şirketlerinin muaf tutulduğu ifade edilmişti. Buna göre firmaların 26 Aralık bugün de hizmet verdiği biliniyor. Öte yandan vatandaşlar genelgede yer alan bu bilgiye ulaşmak adına araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile istisna kapsamında tutulan kurumlar duyuruldu. Sabah saatlerinden itibaren kargo bekleyen vatandaşlar ise Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışma saatlerine bakmaya başladı. Yayınlanan genelgeye göre kargolar dahil yurt içi ve yurt dışı taşımacılık görevini üstlenen kişilerin kısıtlamadan muaf tutulduğu ifade edilmişti