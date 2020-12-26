Çıldır Gölü buz tutmaya başladı

Bir bölümü Kars sınırları içinde yer alan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle donmaya başladı.



Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kıyı kesimleri buzla kaplandı. 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde balık avlamak için buz kalınlığının 15 santime ulaşması gerektiği ifade edildi.



Gölü ziyarete gidenler, bu yıl donma olayının geç başladığını belirterek buzlanma nedeniyle ilginç manzaralar oluştuğunu söylediler.



Oğuz Can, "Geceleri aşırı sert rüzgarların olması nedeniyle donan kesimlerin kırılmasına ve gölün buz tutmamasına neden oluyor. Kıyı kesimlerinde donmalar oluyor. Çıldır gölü adeta kusmuş durumda. Üzülerek belirteyim ki bu sene de muhtemelen geç bir donma yaşanacak. Çıldır gölü üzerinde atlı kızak keyiflerini yaşamanın umuduyla tekrar ocak ayını beklemekteyiz." dedi.



Tarihçi Faruk Torunoğlu da göl hakkında bilgi vererek, "Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölü Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölüdür. Aynı zamanda da Doğu Anadolu'nun tatlı su kaynağıdır. Göl genellikle bu mevsimde buz tutardı. En derin noktası 42 km'dir ve gölün tamamı buz tutmaktadır. Turizm içinde bu göl ilgi odağıdır. Bu yıl pandemi dolayısıyla turizm duraksadı ve göl şu an buz tutmadı" diye konuştu.