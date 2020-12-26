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yolu yine can aldı!

Ortaca- yolunda bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:25 ABONE OL
Dalyan yolu yine can aldı!

Ortaca-Dalyan yolunda bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Ortaca'dan Dalyan istikametinde seyir halinde Ç.D., idaresindeki 48 Z 2508 plakalı otomobil ile Ali Deniz, yönetimindeki bisiklet, Dalyan yolu üzeri sera sokak kavşağında çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü Deniz, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bisiklet sürücüsü Ali Deniz, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dalyan yolu yine can aldı!
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