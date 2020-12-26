Denize girip balık tuttular

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, sessizliğe bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde havanın kapalı olmasına rağmen denize girip, selfi çekip, balık tuttular.

Antalya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü havanın kapalı olmasına turistler aldırmadı. Sahil bandında gezinti yapan turistlere polisler kontrollerde turistlerden pasaportlarını göstermelerini istedi. Hava sıcaklığının 19,, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, Konyaaltı Sahili'nde turistler denize girdi. Denizi tercih etmeyenler ise balık tutup, selfi çektirdiler. Çocukları ile gelenler ise plajın sakinliğini ailecek çıkardılar. Bir çok turist ise falez kayalıklarının üstüne çıkarak Antalya Körfezini kucaklayan Bey Dağları'nın doyumsuz manzarasını izlemeyi tercih ettiler.