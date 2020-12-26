Elazığ ve Van’da art arda deprem

Elazığ ve Van'da meydana gelen iki ayrı deprem korku ve paniğe neden oldu. Elazığ'daki depremde duyulan patlama sesi paniğe yol açtı. Her iki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 14:09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde oluşan deprem Elazığ il ve ilçeleri ile Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli'de de hissedildi. Deprem anında patlama şeklinde bir gürültü oluşması dikkat çekti. Bu ses ayrı bir korku yarattı. Depremin ardından birçok vatandaş panikle kendini dışarı attı.

VAN'DA SALLANDI

Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.52 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Çatak ve çevre ilçelerde hissedildi. Kısıtlama nedeniyle kimse sokağa çıkamazken, kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Çatak ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Ekipler mahallelerde taramalarını sürdürüyor" denildi.

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