Elektrik akımına bağlı trafoyu çaldı

Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde kamuya ait elektrik akımına bağlı trafonun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan inceleme ve elde edilen deliller ışığında E.K. isimli şahsa ulaşıldı. E.K.'nin 14 Aralık Pazartesi günü trafoyu çaldığı ve kendisine ait araçla taşıyarak hurda malzemeler alan Ş.Ş. isimli şahsa sattığı belirlendi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken Ş.Ş. hakkında ise işlem yapıldı. Öte yandan çalınan trafo, kamu görevlilerine teslim edilirken şahsın elektrik akımına bağlı trafoyu nasıl çaldığı ise belirsizliğini koruyor.