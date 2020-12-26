En büyük panoramik müze tescillendi

Bursa'da yapımı 2 yıl önce tamamlanan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, "Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi" olarak kayıtlara geçti. Temeli, 5 yıl önce atılan ve 4 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 2018'de tamamlandı. Daha açılmadan çok sayıda ünlü ismi ve tarihçiyi ağırlayan müze, 15 Şubat 2019 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açılmıştı. Kentin en merkezi bölgesine ekolojik mimari anlayışı ve enerji verimliliği ilkesine göre hem yeşil bina formunda hem de çevreci bir yapıyla inşa edilen müze, 360 derece tam panoramik dairesel bir döngüye sahip. Bu sayede ziyaretçiler panoramik müzede sadece tarihi fotoğraflara bakmıyor, aynı zamanda kendilerini o tarihin içinde hissediyor.Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özel bir eser olarak nitelendirdiği müzenin mayısa kadar ücretsiz gezilebileceğini müjdelemesi üzerine Bursa ve ülkenin birçok yerinden çok sayıda insan adeta kente akın etti. 3 aylık süreçte müzeye yaklaşık 500 bin ziyaretçi giriş yaptı. Sadece Bursa'ya değil Türkiye ve Avrupa'ya böyle özel bir eser kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hayırlıysa pandemi dönemini atlatır atlatmaz müzemiz ziyaret rekorları kırmayı sürdürecek" dedi.